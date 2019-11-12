因「順澤宮」帽而與台灣結緣的鐵人三項世界冠軍伊登10日參加田中馬拉松，造成一股炫風，連「彰化馬拉松嘉年華」代言人段慧琳也難敵其魅力，秒變粉絲。兩人雖一起為賽事領跑且共進早餐，但段慧琳卻遲遲不好意思要求伊登簽名、合照，直到賽事結束，眼看伊登即將離開會場，她才心急地對伊登大喊：「我還沒有單獨跟你拍到照！」

世界冠軍立刻大方摟著她的肩膀合影留念，更祝福這位「外景女鐵人」明年賽事順利。段慧琳開玩笑表示，有了冠軍的美言加持，明年她可要摘金奪銀才行。主持外景《Go Go Taiwan》的段慧琳，私下經常參加馬拉松與鐵人賽，更已連續三年參與田中馬拉松。今年她應邀擔任活動代言人，主辦單位安排她貼身陪伊登跑 3.5 公里，讓她直呼是「扶老太太過馬路修來的福氣」。

賽前她原本打趣表示要「跑給伊登追」，結果一看到冠軍本人，卻害羞到連要求簽名都不敢。雖然害羞，但段慧琳也趁陪跑時不時與伊登交流運動話題。伊登知道段慧琳曾完成226公里的「超級鐵人」時，也稱讚她：「令人刮目相看。」讓她開心不已，兩人都希望之後仍有機會在超鐵賽事中碰頭。

(中時 )