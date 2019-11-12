網紅米砂(Misa)因跟孫安佐合作拍片而傳出緋聞，大方表示確實跟孫安佐有過肉體關係，之後又認了做過人工流產，並表示以受孕時間回推「只有和孫安佐發生關係過」，但因男方交了女友又表示不想留孩子，因此選擇墮胎，此事引發一連串波瀾，米砂事後不敵輿論壓力宣布引退，也讓人相當心疼，而對於孫安佐的未來走向，外界都相當好奇，知名命理學家小孟老師直言孫安佐不會因此事覆滅，運勢反倒大旺，且曝光了他的真命天女非圈內人，意味米砂跟現任女友阿乃都出局。

孫安佐爆出曾跟網紅米砂關係匪淺，墮胎事件曝光後，孫安佐正牌女友也被起底，是有「地方歐派(胸部)」之稱的直播主阿乃，眼見輿論越演越烈，阿乃疑似為愛發文開嗆，然至今主角孫安佐都還沒給出說法，據《三立新聞網》報導，塔羅牌專家小孟老師分析孫安佐運勢，表示摩羯座的他不會因此事走下坡，反倒將從12月開始「大旺6年」，且工作運越好則桃花運越好，有早婚的跡象。

小孟老師進一步看孫安佐星盤，推測他24歲會遇上真命天女，26歲有結婚運，而婚後1年就能有小孩，且命中有4個子女的運，至於「完美正宮」的身分條件，小孟老師表示應該是小孫安佐4歲的女性，會替老公守財，跟公婆的關係也會很好，但不是圈內人，而是從事金融或公關業的女性，言下之意，即是米砂或阿乃，都不會是跟孫安佐相守到最後的人。

(中時電子報)