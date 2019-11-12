在蔡、韓、宋組合上，蔡英文支持度（48.9％）同樣高出韓國瑜（28.8％）、宋楚瑜(9.6％)甚多，選情穩定居於首位。(兩岸政策協會提供)

若蔡韓對決，蔡英文以53.6％支持度，大幅領先韓國瑜的32.8％達20.8個分點。(兩岸政策協會提供)

兩岸政策協會今天公布2020總統大選最新民調，若蔡韓對決，蔡英文以53.6％支持度，大幅領先韓國瑜的32.8％達20.8個分點，若是蔡韓宋「三腳督」拚搏，蔡韓差距也有20.1個百分點，並有過半的民眾看好蔡英文連任。

距離明年總統大選只剩兩個月的時間，根據兩岸政策協會今天召開記者會公布的民調，2020有高達88.2％受訪者表示會去投票，而針對總統支持度調查，在蔡、韓組合上，蔡英文支持度（53.6％）對比韓國瑜（32.8％），蔡英文持續以20.8個百分點領先韓國瑜。

在蔡、韓、宋組合上，蔡英文支持度（48.9％）同樣高出韓國瑜（28.8％）、宋楚瑜(9.6％)甚多，選情穩定居於首位。當問到哪一位較有可能贏得明年總統大選，有過半的民眾(57.2％)看好蔡英文連任。

民眾對蔡英文總統的整體施政滿意度，這幾個月正逐漸拉高，兩岸政策協會表示，此次調查的滿意度為50.2％，已高於不滿意度的42.6％。

民調也詢問民眾「對國內幾個常聽到的政治人物，包括蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜、柯文哲、郭台銘的欣賞度」上，蔡英文以32.6％領先韓國瑜的22.1％、及柯文哲的16.1％，郭台銘以12.2％緊追在後，宋楚瑜則以5.5％墊後。

兩岸政策協會是委託循證民調公司在11月6日至11月8日進行調查，成功訪問1072位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。

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