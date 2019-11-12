國民黨團上午舉行「國家不是蔡家，國營企業請中立」記者會後赴監察院提告。（趙婉淳攝）

繼蔡英文總統9日出席醫師後援會大誓師點名「榮總醫師」未到，傳出台船工會要求成員與幹部攜眷參加16日「2020蔡英文總統高雄競總成立大會」。國民黨團今天痛斥，蔡英文造勢要求國營事業動員，已違反行政中立，動用國家資源替民進黨助選，也顯見民進黨窮途末路。記者會結束後，藍委赴監察院向監委提告4大國營事業。

黨團總召曾銘宗說，根據《公務人員行政中立法》規定，公務員不得為支持或反對特定的政黨，動用行政資源編印製、散發宣傳品，且不得公開為公職選人站台、助講、遊行或拜票，另依照《公務人員行政中立法》第7條與施行細則第9條，國營事業與泛公股事業的官股董監事，均準用行政中立的規定。

曾銘宗指出，蔡英文9日出席「全國醫師後援會大誓師」，公開點名「榮總醫生」沒到場，痛批有恐嚇逼迫選邊站之嫌，不僅如此，蔡政府還動員國營事業與泛公股事業參加選舉造勢，根本是利用國家資源為民進黨助選。

曾銘宗說，舉凡台灣自來水公司董事長魏明谷、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯、台船工會與台灣石油工會已違反行政中立原則，應依法移送懲戒，呼籲蔡政府不要再把黑手伸進國營企業。

黨團首席副書記長陳宜民反諷，韓國瑜競選時因被要求行政中立，向桃園市警派出所借廁所都不行，批評為何自來水公司董事長魏明谷，近期頻假借宣導節水，宣導民進黨政績，替特定立委參選人輔選，把國營事業龐大資源，當成民進黨黨營事業運用得淋漓盡致，不禁要問「你們吃飽了沒？」

陳宜民指出，工會解釋上屆選舉也替國民黨籍立委林國正站台，但據他了解，其實上次工會兩邊押寶，也有為賴瑞隆站台，然而這次僅就特定候選人站台，要求工會交出會議紀錄。

黨團副書記長童惠珍喚起今年5月台灣石油公司替蔡英文總統蒐集手機民調名單的「事蹟」，顯示蔡政府完全無視行政中立，除了酬庸官位，國營事業站好占滿，更進一步拉攏收編國營事業工會，傾全力用行政資源鞏固政權，以繼續吃香喝辣。

國民黨立委陳玉珍揶揄，韓國瑜造勢庶民自動自發前來搖旗吶喊，反觀蔡英文造勢卻要要求國營事業動員，顯見民進黨窮途末路，用壓迫手段脅迫人民，若繼續執政只會更囂張。國民黨立委林德福直指，蔡政府黨政不分，呼籲國營事業維持中立，否則只要掌握證據立法可提告。

記者會結束後，國民黨立委赴監察院提告自來水公司董事長魏明谷、台灣車輛董事長蔡煌瑯、台灣國際造船公司董事長鄭文隆、台灣中油公司董事長歐嘉瑞。

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(中時 )