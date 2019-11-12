蘇姓男子與陳姓男子前年與20歲的陳姓女子到羅東KTV歡唱，他們提供「喵喵」毒品供陳女混在啤酒內飲用，她因吸食毒品過量休克致死；宜蘭地院依過失致死罪將蘇、陳輕判1年4月，高院改依轉讓偽藥致死罪各重判7年半，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，2017年1月31日凌晨2點，蘇男及陳男將含有過量「喵喵」成分的毒品加入啤酒讓陳女喝下，不久後陳女開始語無倫次、吼叫，並將桌面物品掃落、動手毆打他人，全身出力不斷喘氣，進而意識不清昏迷，送醫後中毒性休克死亡。

宜蘭地院認為提供毒品的蘇男及陳男與陳女死亡沒有因果關係，僅依過失致死罪輕判1年4月，但高院認為他們提供過量毒品，客觀上可預見陳女會中毒死亡，應依轉讓偽藥致死罪重懲。

高院斥責蘇、陳漠視法令禁制，恣意轉讓毒品供人施用造成陳女死亡，犯罪情節非輕，且他們犯後飾詞避究，未就事實坦承，也沒有與死者家屬達成和解，將蘇、陳各重判7年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )