國民黨副總統參選人張善政與新北市立委參選人李永萍、台北市立委參選人李彥秀於今日上午開直播，討論交通、教育、觀光等議題。李永萍除要求張善政背書，國民黨執政後，一定要把汐民線切開，還特別提出「教育三策」，希望國民黨重掌政權後，能夠改善交通、教育問題，讓台灣更進步。

李永萍開頭就提到，現在汐止居民最在意的就是捷運汐民線，柯文哲說這條線是「盲腸線」，有空再來做，她無法認同，李永萍希望國民黨重返執政後，能先行施作第一期，解決汐止、內湖交通問題，張善政也回應，交通絕對是最迫切需要解決的問題，他們一定會努力。

李永萍還提出「教育三策」，首先是要求國中、小全面加裝冷氣，並將教學課綱導入正軌，還有提升偏鄉教育資源，並推動中、小學的「國語、英語、程式語言」三與普及化，讓台灣的孩子贏在起跑點，與國際接軌。

李永萍也提到，將全力支持國民黨總統參選人韓國瑜設立「觀光部」政策，將資源統合，讓基隆河谷、汐止、北海岸成為一個觀光勝地，最後3人互相打氣，希望能在總統、立委選戰一起拿下勝利。

(中時 )