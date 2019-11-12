看病是一門學問，病人常常滿腹問題，但到了醫療院所遇到醫師，就一句話也說不上來；你是不是在回診時，面對醫師的題目，只會說「還好」、「沒問題」？

回想每次就醫時，你是否也有很多問題和疑慮，卻不敢問醫療人員？害怕問多了會耽誤醫師看診時間，影響其他病人或造成忙碌的醫護人員困擾？但其實，看病提問是病人自主權利，藉由問問題表達對疾病照護健康價值觀和需要，才能讓醫療專業者了解並安排，透過雙向溝通可以達到較佳的醫療照護結果。

國民健康署署長王英偉表示，看診時有二種病人，一種會從盤古開天講起，一種則只聽醫師說話；因此，就醫提問單可以協助病人釐清自己的健康問題；其包含的項目有：最近出現的健康問題、目前疾病階段、用藥、檢查等，透過不同的提問單，以預先釐清就醫的目的，或是要與醫護人員討論、溝通的事。

另外，也可先把小抄做好，把握就診的時間，讓醫師一目了然的瞭解自己的需要，選擇最適合的照護方式，才能完整掌握自己的健康狀態。

了解自己的健康狀態、勇敢詢問了解正確資訊，與醫護人員共同討論及決策，才能有效掌握自己的健康。國健署特別分享「就醫三問」，幫助病人在就診時，能與醫療人員討論最合適的醫療保健服務：

第1問：對於我現在的症狀，我有那些選擇？

第2問：我擔心就醫時選擇的各項治療方式會有什麼風險或困難？

第3問：不論選擇何種治療方式，我如何得到幫助，作出最合適的選擇？

延伸閱讀：

(中時電子報)