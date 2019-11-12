劉冠廷、許家樂、李英銓、楊世彬、段鈞豪入圍第56屆金馬獎最佳男配角，5人均成功塑造角色的立體感，無論是傾慕國文老師的男同學、隔代教養的孫子、行動不便的老父、幾度失志的籃球教練，都能引起觀眾共鳴，當中尤以飾演走上歧途難回頭的劉冠廷，在片中情義扭曲、散發冷暴力氣場最有一舉奪金相。

劉冠廷演技愈來愈亮眼，這回在電影《陽光普照》化身地痞流氓，為了義氣挺好兄弟巫建和砍人入獄，之後眼看著對方在法庭上卸責，服刑期間留下孤老的長輩在家沒人看照，出獄後兄弟已返回社會正常工作，拒絕再跟自己混，讓劉成為一個矛盾又恐怖的角色，有點像漫威反派「小丑」，是一個有故事、有經歷、有漸層的麻煩人物。

片中劉冠廷跟飾演巫建和父親陳以文的對話戲，前者懷抱執念、後者欲為兒子脫身，兩個年齡差距甚大的角色，卻互相在反轉立場，陳雖是長輩，卻在惡勢力前變得渺小，劉則釋放出令人髮指的冷空氣，一句問候：「陳伯伯你是不是在擔心什麼？」就能點燃恐懼炸彈。

許家樂在《熱帶雨》中愛上老師楊雁雁，演繹出男孩青澀的勇敢，時而強裝成熟、時而弄傷自己令人疼，他的出現對楊就像片名一般，是悶熱日常的一陣暴雨，有場許不顧一切全裸「霸王硬上弓」跟楊做愛的戲，既沒有防備也沒切成太多鏡頭，坦蕩蕩的演出也相當有得獎機會。其實早在2013年，兩人就曾合演《爸媽不在家》，當時是演出母子，亦獲金馬青睞，6年後談起師生戀激出不一樣的火花。

本次入圍年齡最小的演員是12歲的李英銓，他在《那個我最親愛的陌生人》演出天真浪漫的小孫子，擔任家中長輩的潤滑劑，片中他和影評人李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥討論「蛋」，童言童語又藏有哲理，自然演技不輸去年的最佳新演員鍾家駿，有望成為本屆黑馬。

同樣以《熱帶雨》入圍的楊世彬，演出楊雁雁的公公，他在片中需要人幫忙洗澡、翻身，身形佝僂的模樣演得入木三分，一場他用手指頭在許家樂手臂上筆畫中文的戲，讓人看了會心一笑，可惜能夠發展的戲路不夠多，表現機會也相對少。

段鈞豪在《下半場》演出籃球教練，片中他為了籃球隊上台，在全校師生面前信心喊話，一方面為隊員鼓勵，一方面也想扭轉球隊解散的命運，或許是電影「絕處逢生」的劇情模式太常見，較難戳到觀眾激動處，也讓他的表現相較其他演員略難發揮。

(中時 )