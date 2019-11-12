花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（前排左）視病猶親，讓患者陳小姐深受感動，都稱呼他為「院長爸爸」。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

陳英和親自穿著「氣動式踝護具」示範行走、上下樓梯，模擬陳小姐術後雙腿打直的走路方式。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

如何能把身體已呈現「L」、「？」形，罹患嚴重僵直性脊椎炎駝背患者重新「挺直」，花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和，在脊椎手術及人工關節手術的成就，是影響全球的骨科醫師。他成功的矯正身體彎曲變形超過兩百度的僵直性脊椎炎病人，精湛的醫術被收錄在國際醫療期刊中，視病猶親的他，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」殊榮。

66歲陳英和，自1991年，施行第一例僵直性脊椎炎駝背矯正手術至今，治療僵直性脊椎炎駝背矯正手術獨步全球，被收錄在美國《骨科新知》第8版（Orthopedic Knowledge Update 8,2008），並撰寫成為2009年美國教科書《小兒脊椎手術》之僵直性脊椎炎的手術治療章節，團隊經驗成為經典級的治療指引。

2013年五月來自廈門市的楊先生，他的身體駝背變形超過200度，臉部緊貼著膝蓋，看起來就像個「？」的形狀。歷經5次的矯正手術，身軀得140度的矯正量，讓他可以抬頭挺胸返回家鄉。隔年，又見到患有「極重度先天性膝反曲」罕見病例陳小姐，查閱中西醫學文獻，僅有兩例的手術病案報告，加上還伴有續發性的踝關節馬蹄足變形，這是非常高難度的術式。

以創新方式結合了「閉鎖式切骨矯正」和「開放式切骨矯正」的手術，在雙側膝部各得到高達160度的矯正量，成功的矯正了關節畸形，不但改善外觀，也讓陳小姐正常走路成為可能。病人的身高也由術前的93公分進步到術後的120公分，終於能「腳踏實地」的生活了。陳英和一路陪伴視病猶親，讓陳小姐深受感動，都稱呼他為「院長爸爸」。

陳英和院長成功的讓陳小姐翻轉人生。出院回到家鄉約三年，陳小姐在2018年元旦結婚，現在已育有一個男寶寶。她說，這一切都是「醫師爸爸」的功勞，陳院長醫治她的腳，讓她走出全新的人生。

2003年起投入開發新式手術器械的工作，該產品獲得了四項海內外的專利；2010年度「第七屆國家新創獎」；2010年度「台北生技獎產學合作銀獎」等殊榮。

獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」殊榮的陳英和表示，自己的初衷是「以病人為本」，與慈濟醫院的宗旨相同，能在這裡心無旁騖的投注一生，一本初衷的發揮所長，是最值得感恩的事了。

(中時 )