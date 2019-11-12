Hong Kong roiters sets an innocent man on fire. #HongKongProstests pic.twitter.com/G2t8YGDILW — Vavavaboom (@Vavavaboom1) November 12, 2019

香港11日的暴力程度是5個月反送中抗議活動爆發以來最嚴重的一次，警方開槍擊中示威者造成重傷命危，另有示威者則對不同意見者縱火燒人，顯示隨著抗議者與警方之間已出現暴力螺旋升級現象。網路上出現的槍擊影片與縱火燒人影片更是怵目驚心，引來各界嚴厲的譴責。

A man was doused in fluid and set on fire after what appears to be a confrontation during the #HongKongProtests on Monday.



He is in critical condition in the hospital, according to Hong Kong police #香港 pic.twitter.com/ZQoNLIdOhA — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 11, 2019

11日的香港示威在一處地鐵站外發生扭打時，有一名警員近距離開槍擊中一名抗議者，這些鏡頭被拍下後立即在網上瘋傳。該傷者隨後送醫急救，在切除左腎與部份肝臟後仍有性命危險，目前仍在加護病房觀察。

香港警方11日與示威者對峙時連開3槍，造成1人重傷命危，引發外界強烈批評不當使用武力。警方稱員警必須按規定使用槍械，未按規定使用需承擔責任。（圖／路透）

Hong Kong Police demonstrate their “professionalism” on handling a gun shot casualty.

Who shot the kid?

They shot the kid.



[20191111]#StandWithHongKong #HongKongPoliceTerrorism#hongkongpolicebrutality pic.twitter.com/ZrvpcZuq8O — Zoe (@Zoezozozo) November 11, 2019

另一段在網路上瘋傳的影片則是香港特首在記者會上所提及的縱火繞人事件，網上的影片顯示一名香港男子與示威者發生口角，一旁的示威者對該男子潑灑不明液體後以打火機點火，隨即引發劇烈燃燒，景象極為驚悚。該男子後來由路人協助撲滅火勢並送醫急救，下午6時香港特首林鄭召開記者會時著重批評了此一事件，譴責其為「令人髮指」，並呼籲停止在街頭縱火及丟汽油彈等危害生命的暴力行為。

由於縱火燒人的影片太過驚悚，香港連登網上甚至傳出這是反對示威者安排特技演員自行點火的把戲，但多種角度的影片傳出後，此一謠言不攻自破。西方與體在報導上述兩起警方與抗議民眾暴力事件的同時，也對香港反送中示威的走向極感憂心。

據警方發布資料，11的暴力事件及警民衝突已導致260人被捕，99人受傷送醫，其中4人傷勢嚴動，另2人性命危殆。

(中時電子報)