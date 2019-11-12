馬英九談「國政配」：很好的搭配 11:202019/11/12 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九12日上午9時許至林口區替洪孟楷助選表示，「這是很好的搭配，可以替國民黨加不少分」(戴上容攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九12日上午9時許至林口區替洪孟楷助選表示，「這是很好的搭配，可以替國民黨加不少分」(戴上容攝) 對於國民黨總統參選人韓國瑜昨天公布副手確定由前行政院長張善政擔任，前總統馬英九12日上午9時許至林口區替洪孟楷助選表示，「這是很好的搭配，可以替國民黨加不少分」；對於韓國瑜形容民進黨蔡賴配是「武大郎跟潘金蓮」，馬則避而不答。 馬英九表示，最近會和韓國瑜合開能源議題的記者會，馬表示，能源問題很重要，希望透過記者會說清楚能源轉型，可能會帶來多大的成本和災難，讓選民有清楚的概念。被問及未來選舉會扮演什麼職務？馬英九表示，立委參選人有需要幫忙，一定會全力幫忙。 (中時 ) #2020大選 #總統 #馬英九 #韓國瑜 #國政配 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 韓國瑜越黑越強 網：黑韓時刻還演得下去嗎？ 08:102019/11/09 政治 韓唱《我現在要出征》 他驚藏有對高雄的暗號 08:132019/11/09 政治 總統大選首例！韓國瑜全國競總竟設在這？ 10:082019/11/10 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 政治熱門新聞 韓冒這句話 洛杉基預言綠營將氣到從椅子上跳起！ - 政治 不選了!王金平宣布退出2020大選 - 政治 韓國瑜民調被判死？他點出關鍵出在這！ - 政治 吳敦義慘了？周錫瑋被拱接這職位...數千韓粉竟讚爆 - 政治 「學姐」大街激吻花美男記者 共住民宿戀情曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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