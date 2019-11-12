前總統馬英九12日上午9時許至林口區替洪孟楷助選表示，「這是很好的搭配，可以替國民黨加不少分」(戴上容攝)

對於國民黨總統參選人韓國瑜昨天公布副手確定由前行政院長張善政擔任，前總統馬英九12日上午9時許至林口區替洪孟楷助選表示，「這是很好的搭配，可以替國民黨加不少分」；對於韓國瑜形容民進黨蔡賴配是「武大郎跟潘金蓮」，馬則避而不答。

馬英九表示，最近會和韓國瑜合開能源議題的記者會，馬表示，能源問題很重要，希望透過記者會說清楚能源轉型，可能會帶來多大的成本和災難，讓選民有清楚的概念。被問及未來選舉會扮演什麼職務？馬英九表示，立委參選人有需要幫忙，一定會全力幫忙。

(中時 )