芭樂在台灣一年四季都有生產，容易取得又營養，因此被稱為「國民水果」。內含有豐富的維生素C及膳食纖維，除了熱量低卻能讓人產生飽足感之外，還能吸附食物中過量的油脂，而芭樂籽更可降血壓、助消化、控制膽固醇以及預防前列腺癌。

芭樂又名為番石榴，具有多種營養，能幫助腸胃蠕動，排出廢物，不過每日攝取1-2顆就好，過量反而會導致便秘。根據《HEHO健康》報導，芭樂富含各種維生素及纖維，有助於排便消化、增強免疫力及預防多種疾病。

1.增強免疫力抗癌

芭樂中含有豐富的維他命C以及茄紅素，而茄紅素具有良好的抗氧化功能，能幫助修復受損細胞。而紅心芭樂的茄紅素含量又比普通的芭樂還高2倍，能夠預防前列腺癌和乳腺癌。

2.預防心血管疾病

芭樂籽的纖維豐富，能防止膽汁在腸道中被吸收，讓身體增加低密度脂蛋白受體（LDL受體）的量，產生更多的膽汁鹽（bile acids），避免膽固醇過高，堆積在動脈血管壁上，引起慢性發炎。

3.能幫助調節血壓

攝取鉀可以調節血液及防止高血壓，而一顆芭樂中所含的鉀竟比香蕉還高出60％，鉀對於降血壓有很好的功效，但腎臟病患者卻不宜食用過量，以免造成身體不適。

4.刺激腸胃助消化

芭樂是款具有高纖維的水果，除了擁有熱量低卻易飽足的特性之外，據《台灣癌症基金》指出，芭樂能刺激腸胃蠕動，排出毒素及廢物，甚至能幫助吸收食物中的油脂，達到瘦身的功效。不過，芭樂籽中的纖維吸水力很強，如若沒有補充足量的水分，反而會導致便秘。

(中時電子報)