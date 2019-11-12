中國河北敬業集團11日表示，已達成一項收購英國鋼鐵（British Steel）的初步協議，並承諾在未來10年投資12億英鎊，挽救數千個工作崗位。

在英國為12月12日選舉新政府做準備之際，此項協議具有重要的政治意義。英格蘭南北差距擴大，英國鋼鐵所在的北部地區欠缺機會，已成為一項選舉議題。

該交易尚未最終敲定，但英國商務大臣利德索姆（Andrea Leadsom）在一段影片中表示，她對交易達成感到樂觀。

敬業集團董事長李趕坡稱，目標是要打造一個世界一流的集團。他在一份聲明中指出，我們相信，這次合併將打造出一個強大的、可以盈利的和可持續的企業，在生產世界需要的創新高質鋼鐵產品的同時，保證數以千計個就業崗位的長遠未來。

這筆交易的價值未披露。BBC稍早報導稱交易即將達成，並且給出的數字是7,000萬英鎊。接近談判的消息人士稱，交易價值可能接近5,000萬英鎊。

英國鋼鐵如果倒閉，將影響斯肯索普市（Scunthorpe）5,000個就業崗位，以及供應鏈上另外20,000個就業崗位。收購英國鋼鐵後，敬業集團可以進入歐洲大型基礎設施市場。

但其可能面臨挑戰，因歐洲鋼鐵業面臨需求疲軟、能源和勞動力成本高漲以及嚴格的環境標準等問題。英國鋼鐵未作出回復。

(工商 )