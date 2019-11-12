法務部調查局與外交部合作， 12日及13日舉辦「第四屆台灣亞西論壇─2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」，共有來自47國的172位法官、檢察官、調查官等執法官員及智庫學者與大學教授來台與會或提出專題報告，為台灣最大型、層級最高的國際執法會議。

副總統陳建仁致詞時，向出席的近500名聽眾，包括8位大使、24位代表等54名外國駐華官員保證，台灣將持續投入守護印太區域和平的行列，以及絕不以侵害人權的方式打擊犯罪。陳建仁也表示，台灣雖面臨許多外交困境，但絕不會害怕退縮，將與擁抱民主與人權共同價值的夥伴攜手合作，共同為世界做出更多的貢獻。

法務部長蔡清祥在開幕致詞中指出，境外敵對勢力正利用社群媒體開放及迅速特點，製造及散播假新聞，已嚴重破壞社會秩序及製造對立，更干涉台灣大選。打擊假訊息及杜絕境外敵對勢力對台滲透與破壞，已是台灣執法機關刻不容緩的任務。

蔡清祥表示，台灣與波蘭於今年6月簽訂刑事司法互助協定，波蘭是歐盟第一個與台灣簽訂此類協定的國家。法務部將持續與更多國家洽簽司法互助協定，強化共同打擊跨境犯罪及維護司法正義成效。

調查局長呂文忠除感謝外賓不遠千里來台共襄盛舉外，亦強調該局將注偵敵人以銳實力對台灣政治、經濟、文化各領域的滲透與干涉，也加強與外國對等機關 的合作，共同打擊毒品犯罪、人口販運、恐怖主義、洗錢等跨境犯罪，真正體現台灣是國際社會不可或缺的夥伴。

調查局指出，期盼藉由國際會議的召開，凝聚「打擊犯罪無國界」的共識，並激盪出新思維與新策略，有效防制各類型新興跨境犯罪，共同維護區域安全與全民福祉。

(中時 )