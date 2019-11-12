台灣運彩單場暨場中投注場次預告(11月12日~11月18日)

1.「棒球」：精選賽事提供單場及場中投注。

台灣運彩本週棒球精選世界12強棒球錦標賽複賽賽事場中與單場投注。

中華隊成功通過預賽前進日本，超級循環賽週二起對手依序為韓(11/12週二18:00)、美(11/15週五11:00)、澳(11/16週六11:00)，台灣運彩號召彩迷球迷一同集氣挺中華，目標打進四強並取得2020東京奧運資格。

2.「籃球」：提供1場場中與6場單場投注。

本季奪冠最大熱門-洛杉磯快艇本週有三場對戰，首先11/12(二)上午11:30將碰上王牌里歐納德的老東家暴龍，再來11/14(四)上午08:30對決擁有雙MVP陣容的火箭，第三戰則是11/15(五)上午09:00背靠背作客年輕充滿活力的鵜鶘！賽程雖然艱辛但志在奪冠的快艇絕對經得起考驗，喜歡籃球的朋友們千萬不要錯過本週的精彩好戲！

3.「足球」：提供4場場中與7場單場投注。

本週是國際賽週，主要的比賽集中在歐洲足球錦標賽資格賽以及世界盃亞洲區資格賽。

歐錦賽資格賽已進入關鍵的最後兩輪小組賽，本週比賽結束後，將會有20隊獲得明年會內賽的參賽資格(剩最後4隊由附加賽決定)。H組土耳其和法國以19分並列領先，冰島15分緊追在後，冰島本週作客土耳其必須獲勝，才有可能在最後一輪逆轉戰局。A組捷克與科索沃的次名之爭；B組葡萄牙與塞爾維亞力爭一個出線名額；D組愛爾蘭、丹麥和瑞士3搶2；以及F組瑞典、羅馬尼亞與挪威3搶1，都將在本週決出高下。台灣運彩將精選部份關鍵賽事，加開單場及場中投注。

世界盃亞洲區資格賽，中華隊在連輸3場比賽後，爭取出線的機會已變得渺茫，但台灣健兒仍不放棄希望，本週11/15(五)作客科威特，期望能創造奇蹟，台灣運彩也將開放單場投注，為中華隊加油。

4.「排球」：提供2場單場及場中投注。

11/14(四)18:00，暫居南韓V聯賽榜首的大韓航空珍寶將踢館韓國電力公社，大韓航空開季雖遭遇小亂流，但近期一波三連勝再將戰績拉回聯盟前段班。而韓國電力公社近兩季對上大韓航空束手無策，近9場對戰都吞敗，此戰面對國手如雲的大韓航空要中止對戰連敗非屬易事。

下週11/18(一)07:00，巴西超級聯賽上季例行賽榜首SESI聖保羅將在主場開幕戰迎戰里貝朗，SESI聖保羅主砲索沙今年夏天收穫滿滿，接連奪下南美錦標賽與世界盃兩項賽事的最有價值球員，台灣運彩邀您一同來欣賞世界頂尖球員索沙的進攻身手!

5.「冰球」：提供2場單場投注。

11/12(二)，聯盟戰績最佳的華盛頓首都將在主場迎戰亞歷桑那土狼，首度近期雖然防守頻遭對手破門，但靠著奧維契金及卡爾森進攻端超水準的表現，屢屢化險為夷收下勝利，而防守強悍的土狼本季異軍突起，雪崩、黃金騎士及軍刀等勁旅都曾是手下敗將，此戰面對首都的強力火線，土狼能再次扮演強隊殺手嗎?

11/13(三)09:30，明尼蘇達荒野將作客洛杉磯國王，國王近四場對上荒野都無法贏球，但荒野本季客場戰績低迷，國王能發揮主場優勢中止對戰連敗嗎?

6.「羽球」：四強起提供單場投注。

本週登場的是台灣運彩首度開盤的香港公開賽，戴資穎因腿傷預計會缺席此站賽事，為12月的年終賽做準備。近期表現出色的日本好手奧原希望與中國一姐陳雨菲將是奪冠的熱門人選。

不同於女單的群雌並起，男單今年呈現由日本球王桃田賢斗主宰的局面，桃田賢斗今年11度闖進決賽僅有一次吞敗，累積高達10座冠軍，近期內很難有其他選手撼動桃田賢斗的球王寶座。本週請繼續鎖定台灣運彩，關注少了小戴的女單局勢將如何發展、球王桃田賢斗能否勇奪今年第11冠!

(中時電子報)