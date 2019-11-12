學生運用跨領域學習地圖進行校園探索。（虎山實小提供／曹婷婷台南傳真）

虎山多元的課程，讓孩子時常有機會合作互動。（虎山實小提供／曹婷婷台南傳真）

今年上路的12年國教新課綱，課程強調素養導向，不僅要讓孩子學到知識，更要具備良好態度及能力，成為終身學習者；台南市虎山實小以《虎光山色，童夢森林》 Eco School特色課程，參加「未來教育，台灣100」徵選，師生透過課程與教學延伸友善環境具體行動，獲得評審團高度肯定，從全國437件專案脫穎而出，獲得殊榮。

由遠見‧天下文化教育基金會主辦、《未來Family》媒體協辦的「未來教育 臺灣100」徵選活動，募集100個創新教育專案，期在新課綱素養導向，跳脫知識學習刻板印象，是教育界一大盛事，虎山實小以《虎光山色，童夢森林》 Eco School特色課程，走在摸索台灣教育新樣貌的路上，翻轉傳統教學讓孩子從生活中學習，獲得各界高度肯定。

虎山實小校長林勇成表示，聯合國Eco School 生態學校重點就是以孩子為主體，鼓勵學校帶著孩子一起盤點校園現況’發現問題、擬定解決策略而產生的環境行動，進而解決問題並持續影響家庭及社區。

虎山實小整合學校周邊豐富自然生態及森林資源，積極發展 Eco School生態小學森林課程，榮獲「行政院國家永續發展獎」及「教育部教學卓越金質獎」，學校連續3年增班，「生態小學。孩子的探索樂園」經營理念，更獲得家長及國際認證雙重肯定。

虎山實小自105年獲教育部通過，正式改名虎山實驗小學，實踐「生態小學、孩子的探索樂園」的理想校園。學校也從105學年開始，將一學年分成春、夏、秋、冬四個學季，上課10周就有2～3周不等的假期，同時發展「生物多樣性～樹的種子」、「永續森林～備料庫」及「大地之母～蓋亞料理」等呼應 ECO School 友善環境的課程。虎山實小成功環境教育教學案例也是第一個被芬蘭教育期刊刊登的台灣代表學校。

林勇成表示，聯合國Eco School 生態學校的認證分為銅牌、銀牌及綠旗（最高榮譽），此計畫提供12項可以努力的方向，包括了生物多樣性、氣候變遷、資源回收、節能減碳、健康生活、健康學校、學校環境、在地食材、交通、水資源等，由於可以努力的方向很多，所以只要學校願意投入，校校都有機會通過聯合國Eco School 生態學校認證的獎勵。

104年虎山實小榮獲 ECO School 最高榮譽「綠旗」認證，親師生團隊並不以此自滿，再接再勵於107年榮獲第2面「綠旗」獎勵。虎山實小辦學理念也獲得GHF教育創新學人獎（Global Highlight For Future）肯定與獎助，學校團隊近年利用暑假前往歐美等國，透過虎山實小 Eco School 生態學校課程實踐與分享，與聯合國 SDGs 國際連結的教育創新，讓虎山走出去，讓世界看見台灣。

(中時 )