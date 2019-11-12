今日北市府爆出一顆震撼彈，對象不是柯P，而是鄉民女神「學姐」黃瀞瑩，原本已在5月和在日本男友和平分手，今（12）日被爆出又有新交往對象，且「現正熱戀中」。兩人被周刊直擊在宜蘭共度3天2夜海濱甜蜜旅行，互動親暱，看得出是對剛熱戀的情侶。不過卻又爆出學姐的現任男友劉男，疑似仍與前女友同居，學姐是否全都知情，全網熱議。更有人從黃劉兩人互動中，分析出端倪。

據《鏡周刊》爆料，本月8日直擊劉姓男子驅車載黃一同去宜蘭頭城民宿，共度3天2夜甜蜜之旅，兩人互動親密，打打鬧鬧，就如同熱戀中的情侶。更大肆在小鎮上激情擁吻，超過一米八的劉男和黃瀞瑩形成最萌身高差，數度小鳥伊人的畫面看得出學姐「真的脫單了」，且洋溢著甜蜜。

同為記者的劉男，卻被爆出疑似劈腿前女友，愛上黃瀞瑩，讓網民驚呆。劉男前女友上月31日被記者直擊，爛醉回劉男住宿，這麼短的時間內，劉男就與黃瀞瑩打得火熱，不排除是無縫接軌，或者是腳踏兩條船的可能。不過學姐究竟之不知情，網上熱議，因為先前黃瀞瑩在受訪時自曝感情觀，認為同時和數名對象交往的男生「很不OK」，而且「會非常震怒」。這讓鄉民為學姐直叫屈，心疼學姐遇人不淑。

先前黃瀞瑩在受訪時自曝感情觀，認為同時和數名對象交往的男生「很不OK」，而且「會非常震怒」。這讓鄉民為學姐直叫屈，心疼學姐遇人不淑。（摘自黃瀞瑩臉書）

對此，黃瀞瑩今日對媒體回應「謝謝關心」。雖不願透露外界感情事，鄉民卻從爆料的影片中兩人互動情形判定，學姐應為不知情的第三者，畢竟從昔日的採訪內容中，學姐就已明顯表現出，是個有「情感潔癖」的人。

學姐粉看到狗仔拍他們在大馬路上的互動後，表示「只要有談過戀愛的都知道」，直言「那種互動是台幣戰士砸不出來的」，意即看得出兩人是純純的愛，表現出自然而真誠的情感流動。網友判斷，黃瀞瑩的確蠻喜歡現在的男朋友的，或者是說，「她真的是在談戀愛」。對於這疑似三角戀情曝光，大家都期待之後會有什麼發展。

(中時電子報)