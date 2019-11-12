國民黨前立委謝國樑（右2）統籌韓國瑜（左2）、立委參選人宋瑋莉（左4）基隆聯合造勢活動，聲勢驚人。（許家寧攝）

基隆市長林右昌周末賣力至台中為友軍洪慈庸、陳柏惟輔選立委，卻傳後院失火！子弟兵陳宜今天上午市政總質詢，先酸生女滿4個月，迄今未得到林一句祝福，臉書還貼出感謝韓國瑜競辦策略小組、前立委謝國樑合照，大讚「覺得溫暖」一起為基隆的婦幼爭取權益！

前網球國手、有網壇「漂亮寶貝」稱號的市議員陳宜，12日上午在市政總質詢詢問市長林右昌對於婦幼政策看法，她還詢問林右昌「我是生男生還女生？」，林回「應該是女生！」雖然答對了，不過陳宜仍猛酸林右昌「你問了我8次，終於記得了！」

陳宜為基隆議會史上首位任期內生產的女議員，相當關心婦女保護、幼兒發展關注與重視。陳宜說，她知道市長市政繁忙，生女兒至今滿4個月還未得到林右昌一句祝福，如果連身為議員的她，都無法得到市長的祝福，對基隆的婦幼政策真的很憂心。

陳宜臉書還貼出昨天抱著女兒與國民黨前立委謝國樑合照，發文感謝謝國樑在行程滿檔中特地撥空前來探視，表達對婦女保護、幼兒發展關注與重視，還說「一起為婦幼爭取權益！」引人想像；黨內憂心，周末韓在基隆捲起韓流旋風，加上謝的動作頻頻，恐讓基層動搖。

地方指出，謝國樑為韓國瑜輔選大將、也有意挑戰下屆基隆市長，這次總統大選挺身擔任韓國瑜北部競選辦公室策略小組幹部，協助地方選務，韓9日來基隆與青年座談，場地原從飯店改至愛二路的二信總社，還特地拜會向謝父、前議長謝修平致意。

(中時 )