中國民航網12日報導，從海峽兩岸航空運輸交流委員會了解到，應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，滿足台胞返鄉需求。目前，台民航主管方面已明確表示拒絕。

報導未提及台灣民航局拒絕的理由為何。不過，距離明年總統大選，進入最後60天倒數衝刺，許多心繫台灣選情的台商準備搭機返鄉投票。看好這波返台投票熱潮，已有陸籍航空推出優惠套票，希望以「跳水價」吸引台商搭乘。

而為鼓勵在陸工作的台灣民眾能踴躍回台投票，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）日前也表示，成功協調兩岸12家航空公司，於投票日前兩周起推出超優惠返台機票，大陸部分航點返台來回機票甚至不到新台幣5千元。但加班機申請遭台灣民航局拒絕，返台投票機位恐供不應求。

(中時 )