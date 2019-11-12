前立法院長王金平今天舉行記者會宣布退出2020總統大選，因為最後他沒能取得親民黨提名。對於接下來總統大選將要支持誰？王金平表示，他會支持理念相同的候選人，但他現在還不能決定，他目前看不到總統候選人有提出好的政策跟說法出來，要符合他對中道的期許，以後會看狀況再決定。

王金平透露，之所以今天會開記者會宣布退出大選，是因為親民黨昨天下午開了一個很長的會之後做的決定，由親民黨團總召李鴻鈞安排他與親民黨主席宋楚瑜通話，宋楚瑜在電話中表達他會參選。李鴻鈞今天上午也特地來跟王金平說明狀況。

至於會不會幫其他的總統或是立委候選人輔選，王金平說，立委的話，如果有必要，他們如果有要求，他會衡量他的時間盡力協助。

但是在總統方面，王金平說他現在看不到有人提出什麼好的政策，或者是好的說法讓人民安心。他之後會觀察是否有人符合期待及他中道路線的期許，現在看起來還沒有什麼對象，以後再看狀況。

(中時 )