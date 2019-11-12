據《澎湃新聞》報導，海峽兩岸航空運輸交流委員會透露，應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，滿足台胞返鄉需求。目前，台灣民航主管單位已明確表示拒絕。

據了解，台企聯10月26日曾與大陸航空公司開會，具體討論機票事宜，建議航空公司推出「選舉綁春節」的優惠往返機票，並提出兩種方案。一種是往返一次，返台區間為2019年12月28日至2020年1月11日中午，回程赴陸區間為2020年1月12日到元宵節後第一個工作日的2020年2月10日。第二種方案是往返兩次，返台投完票後回大陸，隔一周多在除夕前返台。

正由於陸籍航空的優惠機票是「選舉綁春節」，所以如果春節加班機未被核准，選舉加班機也將會受到牽連，屆時台商若計畫返台投票，恐怕搶不到機位。

(中時 )