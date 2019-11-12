孫安佐近日被爆網紅米砂為她墮胎，整起事件鬧得沸沸揚揚，昨日正牌女友阿乃加入戰局，直接開嗆有人「利用眼淚與網軍帶風向」，未料今天卻在IG傳上一張哭腫雙眼的照片，寫道：「這是傷害人心最可怕的武器」。

阿乃先在IG限時動態放上一張哭腫眼的照片，並寫道：「抱歉長得醜我也很無奈，哭整晚雙眼皮變好深，我不是什麼17號，我是87號」，沒想到事隔３小時，又見她再度PO寫道：「這幾天幾乎沒什麼睡，好累，真的累，愛看熱鬧的酸民們，你們一字一句換到我好多眼淚，我不堅強我只是一般人，因為一則無法證明真偽的新聞而全盤否定一個人，這就是傷害人心最可怕的武器，我忍耐我安靜換來的是什麼，昨天吐露幾句心理話，排山倒海的指責莫名倒在我身上」，不難看出情緒大受影響。

孫安佐女友阿乃IG限時動態全文。（圖／08fatbaby Instagram）

此外一位自稱米砂的經紀人，也私下傳訊給阿乃，似乎是有事要求助，不過阿乃則是將此對話紀錄截圖公開，忍不住狂酸：「昨晚說不當公眾人物，那經紀人找我做什麼」？不難看出極度不滿對方行徑。

(中時電子報)