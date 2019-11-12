台灣民眾黨不分區名單正在研擬當中，傳出「郭家軍」高虹安列第3名、北市府副發言人黃瀞瑩排第9位把政黨票衝高，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲11日表示，鴻海創辦人郭台銘有建議人選，但還是會面試過，反正再過幾天就知道了，那麼急幹什麼？

外傳郭陣營提供7個名單給民眾黨不分區參考，高虹安將排第3名、黃瀞瑩列第9位衝高選票，柯文哲今天表示，他們有一些建議人選，但民眾黨還是有面試，反正再過幾天就知道了，那麼急幹什麼？高屬於科技業女性較少見，至於黃還是有年輕選票。

面對黃瀞瑩傳出新戀情，恐怕影響民眾黨人氣？柯文哲說，黃不講他也不會問，今天上班的路上才知道，早上黃還在報每日輿情，不露聲色，對他來講有準時上班、把交待的工作做完，其他私事不會管。

至於不分區安全名單有有多少席？柯文哲坦言，今年選舉很詭異，不分區變數太多，包括親民黨主席宋楚瑜影響多大、時力及一些小黨，有沒有過5％有影響，就算他會算數據都看不出來，恐怕到前10天才會較準確，現在真的是算不出來。

此外，親民黨是否會搶到民眾黨政黨票，柯文哲說，每天會有新問題，就把問題解決掉，自己能掌握的事就去做，不能掌握的事也不能做什麼，每天認真工作就好。是否呼籲不想投民眾黨可投親民黨？柯表示，大家高興就好。

對於郭家軍只有1人列入安全名單，柯文哲強調，所謂安全名單到底什麼範圍內叫安全，媒體稱前4位，柯則說，再講吧。

(中時 )