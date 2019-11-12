3歲女童小燈泡命案，歷審均將凶手王景玉判處無期徒刑，目前高院更一審審理中，法官今天提訊他進行延押，還押途中有媒體問他「遭行政院院長蘇貞昌點名判死須槍決，有何看法」，他沈默不語沒有回答；法官諭知下月密集審理、辯論。

上月行政院院長蘇貞昌在立法院答詢時強調，有些罪惡天地不容，死刑既然判決定讞，就該執行，並點名縱火燒死6名親人的死囚翁仁賢，及割頭殺死「小燈泡」的凶手王景玉。

不過，王景玉歷審從來沒有被判處死刑，蘇貞昌點名仍在審理中的王景玉殺人案，也引來許多質疑與非難，王景玉今天遭提訊時，也被媒體問及此事，但他沒有任何回應。

2016年3月28日，王景玉在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀致死，一 審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時表示，期盼王男 遭判死，但高院認定王男殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。

(中時 )