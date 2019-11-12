「一切都是為了孩子！」教育局估計更新國小遊戲場需4億3600萬元之譜，恐無法在教育部的期限內改善完成，十幾萬學童面臨無遊具可玩，有鑑於台北市及新北市達成率均超過八成，中市只有18.11％，市議員吳敏濟建議仿效組織總務輔導團，重新調整各校所需，大幅降低成本。

教育部展延「兒童遊戲場設施安全管理規範」達成期限三年至112年1月24日，台中市教育局今年偏列1,900萬元預算，明年1,469萬元，與4億3,600萬元差距太大，教育局打算向中央爭取補助。

吳敏濟認為，有台北與新北已達成八成以上的例子在前，台中市的期待極可能落空，反而耽誤了學童的使用權益，他山之石可以攻錯，他建議參考兩市的作法，儘快解決問題。

吳敏濟調查新北市遊戲場改善計畫，每座單價50萬元，台北市視場地大小給予50萬元至150萬元的補助，前者達成率已有80.29％，後者更達83％，在期限內完成不成問題。反觀台中市每座單價高達200萬元，居全台各縣市之冠，而且檢驗不合格者全部編列200萬元，導致目前登錄完成率僅18.11％。

吳敏濟指出，台北與新北兩市之所以能夠輕鬆達標，原因是都成立總務輔導團，成員包括總務主任、校長及專家，針對安全空間不合格者，透過重新佈局、調整遊具的方向，或拆除周邊障礙物即可騰出空間，符合新的規範標準，在安全期限內遊具沒有必要全面汰換，將學童權益的影響減至最低，讓學童的肢體、感官、情緒在遊戲中得到鍛鍊與舒解，若依教育局的計畫，恐怕會有許多學童在小學六年中，都沒有遊具玩。

(中時 )