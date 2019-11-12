（12:42更新）2019年世界12強棒球賽6強複賽今（12）日上午進行墨西哥與澳洲之戰，墨隊第1棒瓊斯（Jonathan Jones）、第7棒克打克（Matt Clark）相繼揮出陽春炮，使得墨西哥在前5局以3比0領先澳洲。

墨西哥是帶著預1勝進入複賽，昨天打敗中華隊後，今天將要爭取第3勝，墨隊求勝欲望強，第1局第1棒瓊斯抓進第1球積極出棒、轟出全壘打，讓澳洲先發投手蓋爾第1球想搶好球數失策。

墨隊先發投手是預賽對戰多明尼加先發投4局失1分的維拉（Eduardo Vera），他是效力國民隊3A球員，今天先發投5局被打4安打、無失分，維拉在1局、2局都讓澳洲隊3上3下，3、4成功化解澳洲安打搶分的危機。

4局下，墨隊第7棒克拉克再度揮出陽春全壘打，首打席全壘打的瓊斯再追1打點的安打，墨西哥單局得2分，以3比0領先澳洲。

(中時電子報)