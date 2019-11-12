雷威總經理吳世勇/中時電子報攝

14年前造成全台轟動的洛汗online，是許多遊戲愛好者心中的經典之作，如今晉升為手遊的《洛汗M》重現經典，更找來轟動韓國時尚圈的話題人物「大叔系模特兒」金七斗為遊戲代言，甚至大手筆要送出保時捷回饋忠實玩家！

《洛汗M》手遊於今年6月底在韓國上市，不但在韓國遊戲營收排行榜中拿下第二名，更佔據韓國ONE STORE榜首長達2個月之久。4個月之後，完成改版即在台灣上市，卻還是讓網友忍不住怒喊「等太久」！

被堪稱「大人玩的遊戲」的《洛汗M》，特別找來韓國時尚圈討論度最高的金七斗擔任手遊代言人、拍攝亞洲區廣告。有別於模特兒市場的年輕鮮肉，他是一位65歲的大叔，普雷威總經理吳世勇表示，一個真正的男人，為了一個家暫時放棄夢想，65歲之後勇於踏上當時的夢想，這就是我們要找的人，勇敢實現夢想的人，所以我們選擇了金七斗。

另外，值得一提的是《洛汗M》這次特別推出角色交易，這是遊戲界沒有嘗試過的，玩家可以透過角色交易進行買賣，更推出了私人交易所，讓玩家之間的交易獲得保障。吳世勇還說，這次也新增了變身系統，目前持續洽談中，想讓台灣玩家看到自己喜愛的角色。《洛汗M》在台灣上線一週就衝上下載排行榜，更在IOS營收暢銷榜上位居榜首；目前已經開放事前登錄，已經有100萬個玩家參加預約，可見此款遊戲魅力之大，人氣難以忽視。

為了回饋忠實玩家，第一位達到100級的玩家還能獲得保時捷跑車，其實早在14年前在韓國推出洛汗時就有辦過類似的活動，當時造成非常大的轟動，所以這次想要讓玩家重溫過往的感覺，讓台灣玩家一同享受這樣的榮耀！

(中時電子報)