國民黨總統參選人韓國瑜11日接受媒體專訪透露，除了規畫妻子李佳芬訪美，副手張善政也有訪美行，2人分進合擊拜訪政界及僑界。張善政12日受訪表示，還在規畫，還沒百分之百確定，因為要考量到12月選情吃緊，所以還要衡量。

張善政表示，韓是說有這個可能性，目前還在規畫，還沒百分之百確定，如果說對選情有加分，那就要策略考慮，但也要考慮12月選情會吃緊，還要在國內選情緊繃及美國行之間權衡。

至於會見什麼人？張善政說，要見的人也還在規畫中，若見到不太有意義的人也會有影響，所以還要權衡兩邊利害衝突，還在規畫見僑界、政界、智庫的可能像，更要兼顧國內選舉狀況，還沒約到對方前，不便講要談什麼，看約到什麼人才知道講什麼，佳芬的美國行也沒取消，若他去也是額外加上去的行程。

張善政也酸說，前行政院長賴清德上次訪美以見僑界為主，是否見不到美國官方呢？

張還強調，目前分工有原則，他著重在北部，韓國瑜則是南部，但也不一定，他會在產業、學術、科技圈多花時間，也會繼續在中南部做學界座談，他們各自分工，互不干涉，都透過幕僚把分工講好。

媒體詢問，韓國瑜12日沒行程，有綠委酸不認真。張善政笑說，他周末在南部跟學界餐敘座談，也是不公開行程，若綠營沒公開的行程，「是不是偷偷都去拔我的樁？」這用膝蓋想也知，在這節骨眼上，怎會沒行程，問這種問題的人…不批評好了。

(中時 )