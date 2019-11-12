台灣私立學校教育產業工會今(12)日召開記者會，說名桃園市4名私立光啟高中教師遭非法資遣經過，國民黨立委陳學聖(左1)到場聲援。（李侑珊攝）

桃園市4名私立光啟高中教師遭非法資遣，台灣私立學校教育產業工會今(12)日召開記者會，痛批桃園市政府包庇校方，多次發信到市長信箱陳情，卻未獲得正面回覆，控桃園市長鄭文燦已讀不回，踐踏教師尊嚴，桃園市政府教育局長高安邦應下台負責。

一名光啟高中表示，她擁有5張教師證，其中包含會計、圖書館教師等資格，校方卻認為她工作不適任，在沒有協商討論的情況下，8月突然通知，以最低薪資轉為職員，取消教師資格，強迫接受9月1日降職，但她無法接受，校方後來召開教評會，因人數不足還邀請家長會長前來開會，強行通過她的資遣案，並於10月2日將此案送至桃園市政府教育局，期間僅3天便核准資遣。

台灣私立學校教育產業工會理事長陳秋瑩指出，4名被資遣的光啟高中老師都是資深教師，其中也有人擔任主管職，但在7月初相繼無預警被校方已告知，通通都是超額教師，如不接受降職，兩周後便不要來上班，老師們無法接受，透過各種辦法陳情，也寫信到市長信箱，鄭文燦卻已讀不回，至今沒有收到桃園市政府的正面回應，桃園市府與校方如此踐踏教師尊嚴，桃園市政府教育局長高安邦應下台負責。

台灣私立學校教育產業工會張國聖則說，「老師們的生殺大權，都掌握在教育局的一念之間」，這4名被資遣的老師，在獲得校方通知地當時，都還有課在身，並且一人都具備多種專長，同時可交多項科目，「不能忽略這個客觀事實」，但桃園市政府卻草率處置，鄭文燦作為桃園市長，不禁讓師生、私校教師擔心，桃園的老師們是否能在職場安心工作，呼籲鄭文燦出面，給教師交代。

國民黨立委陳學聖認為，這件事情是「唇亡齒寒」的標準案例，教師無故被資遣，當中必有隱情，並且考量到教師權益，不能循機制解決，桃園市政府教育局必須詳細了解，教育團體與老師的陳述為何，並讓老師們循申訴管道。

陳學聖還提到，桃園市是6都當中最年輕的城市，「怎麼會以超額的方式砍老師？」況且私校教師現況很辛苦，工作負擔重，不只要負責教學行政工作，同時也要肩負交際應酬與招生，現在因為少子化衝擊，校方為減少人事成本，已沒有是當教職工作機會為由，任意資遣教師，「這情何以堪？」

(旺報 )