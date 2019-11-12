北市府副發言人黃瀞瑩與電視台男記者傳出戀情，外界認為黃是否應調整職務，否則會影響公正性，台北市長柯文哲12日表示，黃不會知道太多獨家，緋聞傳出不會影響是否排進民眾黨不分區，這是每個人私領域的事，對一個年輕人談戀愛滿正常的，當老闆要管這種事？奇怪。

柯文哲今接受媒體堵訪，面對黃瀞瑩傳出新戀情，柯表示，黃不講也不會問，是來上班的路上才知道這件事，早上黃還在報每日輿情，不露聲色，對他來講有來準時上班、交待的工作有做完，其他私事不會管。

外傳黃瀞瑩與男記者傳出戀情還陷入第三者疑雲，柯文哲說，當老闆員工有準時上班，工作有做完，私領域的事當老闆也不能問太多，現在老闆不好當。

由於發言人工作和記者，恐怕影響公正性，是否會調整職務？柯文哲則說，黃不會知道太多獨家，至於緋聞傳出不會影響排進民眾黨不分區，柯表示，每個人私領域的事，對一個年輕人談戀愛滿正常的，當老闆要管這種事？奇怪。

被問及會否祝福黃瀞瑩戀情，柯文哲說，年輕人的事年長輩就不要管。

(中時 )