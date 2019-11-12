希臘當地時間11月11日，大陸國家主席習近平在雅典和希臘總統帕夫洛普洛斯會談。兩國元首一致同意，鞏固政治互信，深化務實合作，促進文明對話，為推動構建人類命運共同體貢獻東西方文明古國的智慧。習近平同時提出希望樹立4個典範，

習近平強調，他懷著對文明的尊重和對未來的期許來到希臘。每次和希臘總統的交談，每次陸希之間的交流，都能產生「酒逢知己千杯少」的共鳴。這是因為陸希作為兩大文明古國，有著相通或相近的理念，也都經歷艱苦卓絕的奮鬥才實現國家現代化發展。

習近平表示，交流互鑒是文明發展的本質要求。陸希友好不僅是兩國的合作，更是兩大文明的對話。當今世界正在經歷百年未有之大變局，他希望兩國共同努力，深化合作，以跨越時空的文明成果，推動兼收並蓄的文明交流，倡導更加公正合理的國際秩序，讓陸希兩個文明古國在新時代煥發出新的光芒。

一是樹立友好互信互利共贏的典範。要密切各層級交往，深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續給予對方堅定支持。要共建「一帶一路」，將陸歐陸海快線建成中歐貨物運輸和互聯互通的重要通道。要密切文化和奧運等領域交流，便利人員往來。

二是樹立開放務實促進中歐合作的典範。陸方願同希方一道，推動大陸同中東歐國家合作及中歐整體關係的發展。

三是樹立文化交流文明互鑒的典範。人類應該秉持和追求高尚的情操，而不是奉行利己主義，一味追逐赤裸裸的利益。中國人自古以來信奉「己所不欲，勿施於人」、「天下為公」、「和諧萬邦」的理念，大陸絕不會搞國強必霸，也不認同你輸我贏的零和遊戲，因為中國人從來沒有這種文化基因，也沒有這種野心。大陸的發展始終是世界和平力量的增長。陸希都支持文明交流互鑒，反對文明衝突謬論。雙方應該繼續發揮各自文化底蘊優勢，共同打造不同文明以及各國人民和諧共處之道，為當今世界和平和人類進步提供更多有益啓示。

四是樹立協調配合維護多邊主義的典範。加強在重大國際和地區問題上的協調，密切在聯合國等多邊框架內合作，致力於構建開放型世界經濟，共同推動構建人類命運共同體。

帕夫洛普洛斯表示，希臘人民對大陸有天然的親近感，因為希中都是古老的文明國度。希臘對中華人民共和國成立70年來取得的非凡成就感到由衷高興。希陸都主張不同文明求同存異，取長補短，交流對話，和平共處。

帕夫洛普洛斯強調，希臘堅決反對所謂「文明衝突論」，因為真正意義上的文明不會產生衝突，衝突也解決不了問題。一個國家用「文明衝突論」來制定國家政策將是十分荒謬和非常有害的。無論是中國的歷史文化傳統，還是當今中國日益開放、進步、發展的事實，中國都有力地回擊了「文明衝突論」和「國強必霸論」。

帕夫洛普洛斯認為，在當今充滿不確定性的世界，大陸主張和平、和諧和平衡，為解決各種全球性問題提供了十分有益的借鑒和方案。希臘將繼續堅定支持陸方維護自身核心利益，熱切期待和大陸加強經貿、文化等領域合作，積極和大陸共建「一帶一路」，相信習近平主席的訪問將推動希中關係進入新的時代，邁上新的高度。希方願繼續致力於同陸方一道，推動歐陸關係的發展、促進中東歐－大陸合作，攜手為促進國際公平正義和人類發展進步作出貢獻。

(中時 )