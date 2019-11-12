性平教育開槓！國民黨候選人韓國瑜之妻李佳芬批評性平教育「小三教肛交、小六教性高潮」，教育部11日大動作澄清新舊課本都沒有相關內容；家長團體則回應表示李佳芬談的是校園現象，包括同運團體入校及老師的補充教材和自選影片，高雄市就有國小老師在三年級課堂教保險套男女／男男／女女怎麼用，家長團體認為不適當的是這個部分。「那你說課本裡有沒有（肛交、性高潮）？確實沒有，但教育部你只管課本嗎？」希望教育部不要再模糊焦點。

點開臺灣性別平等教育協會網頁，可搜到高雄市港和國小教師、臺灣性平協會會員劉育豪文章「我是劉育豪，在國小三年級課堂上教授保險套的『那個老師』－－『保險套課程』公開說明」；BBS「爆卦」版劉育豪刊登於性別平等教育季刊上的〈《forever》：我與家長「共讀」的性別教材〉更引起諸多討論。這些資料在網路上都可以輕易找到。

去年提出數個性別領域公投案的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，家長團體跟李佳芬說的「不當性教育」是指一種校園現象，包含校外同運團體入校、老師補充教材及播放影片，劉育豪老師就是典型例子。課本確實沒有教肛交、性高潮，但教保險套還涉及男男／女女，不就是在教肛交、指交？教育部可以只管課本不管老師教學嗎？請教育部不要再模糊焦點。

高雄市家長協會創會理事長洪志和對本報表示：「新的課程為什麼沒有（不當性平教育）？這是我們家長團體奔走兩年的結果！那過去被教的學生要不要申請國賠？如何彌補我們家長和小孩的心理損失？」2017年起高雄市家長協會多次召開記者會、向議會陳情、上街頭，而劉育豪「性平輔導團員」身分也遭高雄市政府免除。「但高中教材還沒有改，比如說連結到不適當的網站，我們還在努力」，洪志和說。

洪志和說，家長們受夠了教育部的態度，希望不要誤導為他「挺韓」：「高雄市家長已經奮鬥了兩年多，那個時候還沒有韓市長吧。」

(旺報 )