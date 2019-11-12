國民黨總統參選人韓國瑜日前宣布「勞動政策綱要」，包括要在兩年內編列一千億元撥補勞保基金，之後每年在維持基金適當水位的原則下，持續撥補，並提高勞保基金投資運用收益。總統蔡英文則喊話，政府明年就會挹注勞保基金200億元。對此，前民進黨立委沈富雄針對兩人提出的政見分析，直言蔡、韓兩人都「避重就輕」。

韓國瑜日前表示，如果他當選總統，將在2年內把勞保基金增加新台幣一千億元，同時讓無薪假勞工領到6成薪資。對此，蔡英文則表示，政府明年就會挹注勞保基金200億元，同時她也呼籲開支票的人，要注意財源籌措的問題。

對此，沈富雄在臉書指出，檢視兩位總統候選人對當下台灣難題之一的「勞保年金改革」所提出的政見，蔡英文說明年起每年以200億元挹注勞保基金；韓國瑜則喊出兩年內編列1000億元撥補勞保基金，之後持續撥補以維持基金的適當水位。

沈富雄認為，蔡韓兩人都「避重就輕」，無意解決「繳少領多」及未來「少子化」的結構性問題，他們「有志一同」不願得罪勞工，更不願得罪雇主，他們只會欺負無聲、無力、無票、無辜的下一代，只求任內平安渡過。

(中時電子報)