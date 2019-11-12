對於蔡英文總統有可能找前行政院長賴清德搭檔參選，國民黨總統參選人韓國瑜稱「蔡賴配」是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊。台北市長柯文哲12日表示，每一個都可以做他喜歡的事，埋不埋單是市場決定，對他來講是滿有趣的。

韓國瑜昨接受中天政論節目「新聞深喉嚨」專訪時，被問及與「蔡賴配」比較，他形容對手是「頭齊腳不齊」，認為賴清德心有不甘，其實心裡「很不爽」。

柯文哲今早對此表示，韓國瑜是廣告界奇才，每天都在發明新的名詞，「我實在受不了。」至於蔡總統說比喻太低俗，柯則僅回說，好啦。

(中時 )