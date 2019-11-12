蔡英文總統（右二）參加中科院院慶，並在手印牆留下手印。（邱立雅攝）

蔡英文總統12日受邀參加國家中山科學研究院50周年院慶，除交付重要任務之外，蔡英文接受媒體聯訪時對近來香港政治情勢表示遺憾，同時對於傳出國營事業接連動員挺小英、桃園市義消被下令造勢，蔡英文僅表示是民間自主力量，不會用行政力量來干預選民的選擇。

高雄市長韓國瑜日前公布副手為前行政院長張善政為副手，形成賣菜郎與農夫的國政配，蔡英文表示對國政配的組合並不意外，還批韓國瑜近來發言上政策反覆，呼籲韓國瑜在後續的選舉能講得更清楚些。

但遲遲未能推出副手的蔡英文，在面對韓國瑜點出蔡賴配是出於不得已政治考量的質疑，蔡英文強調民進黨是團結的，內部雖有競爭，但對外仍是團結一致，有相同的理想、理念與目標。至於何時正式公布副手？蔡英文語帶玄機表示會在適當的時候提出最佳組合，對副手是否為賴清德仍不鬆口。

至於接連傳出台船、農會動員替蔡英文造勢，加上桃園市議員黃敬平爆料桃園市義交被迫動員，蔡英文說這些都是民間自主性的組織，民眾自行決定在總統大選裡面表達意見，歷來都是自主性高的民間組織，桃園市長鄭文燦也表示一定是嚴守行政中立，不會用行政力量來干預選民的選擇。

至於國民黨團表示將追查動員是誰下達的命令，甚至不排除向監察院告發，對此蔡英文嘆氣表示，國民黨要做什麼不是她可以阻擋，民主社會要尊重民間自主性的團體對於選舉參與到什麼程度的決定。

目前中國大陸40萬台商中有10萬人持有居住證，是否擔心成為選情關鍵？蔡英文說國家機關最重要是保護台灣的國家安全，對於民主選舉要保護不受外力不當干預，是國家安全單位最重要的職責，要下任何結論之前，還是要有證據跟根據，政府會持續關切這件事情。

(中時 )