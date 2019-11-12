上公廁時，為了避免直接接觸馬桶坐墊，大部分人會在上面先鋪一層衛生紙再坐，不過專家揭露，這行為只是多此一舉，恐怕會讓皮膚接觸到更多細菌！

很多人擔心直接接觸公廁馬桶，不小心會染上性病，不過根據國外健康網站《SELF》報導，紐約大學微生物學教授菲利普指出，包括梅毒、疱疹、淋病等這類病毒，離開人體外約10秒就會死亡，而且很少出現在馬桶坐墊上，廁所裡最該擔心的其實是糞便的細菌。

菲利普表示，糞便中的細菌會在沖馬桶時跟著飛散出來，並且散布到各個角落，當然也包括廁所裡的衛生紙，因此無論如何，廁所裡的衛生紙早已爬滿細菌，先墊衛生紙再坐馬桶，只是讓皮膚接觸到更多細菌。

至於要如何避免被細菌汙染？菲利普建議，先用沾過酒精或消毒液的紙巾擦拭馬桶坐墊，最好使用沒有直接放在馬桶旁邊的坐墊紙，沖水前先蓋上馬桶蓋上，才不會讓糞便的細菌四處飛散；他並透露，公廁中最髒的地方其實不是馬桶，而是門把及洗手台，因此建議上廁所時不要用手碰觸眼口鼻或身上的傷口，如廁後一定要用肥皂洗手，尤其是最容易藏藏汙納垢的指甲縫。

(中時電子報)