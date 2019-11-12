學姊新歡讓網友想起這張流傳已久的網路P圖。（照片來源：PTT）

「學姊」黃瀞瑩傳出新戀情！周刊拍到一名身材高大年輕男子，不但夜奔黃瀞瑩香閨，兩人還宜蘭出遊、民宿過夜，街頭擁吻、浪漫牽手通通入鏡，周刊還形容該名男子是「花美男」。學姊傳出新戀情讓眾多粉絲崩潰，更多是對「花美男」的形容感到疑惑，直言「胖的阿信都比他帥」。

學姊跟新歡出遊被拍到今（12）早引爆話題，該名男子據悉是電視台主跑台北市政的記者。從照片與新聞畫面可看出，該名男記者身高傲人，無論走到哪裡都是鶴立雞群。

有網友在PTT貼文表示，該名男記者服裝幾乎都是西裝襯衫，差不多顏值帥度只差中天王又正一點點；電視上看起來好像滿高的，髮型是韓式的捲髮歐巴頭，採訪的新聞感覺內容都滿專業，更問有沒有他的八卦。

其他網友對於「花美男」一詞真的很難認同，紛紛留言：「花在哪....」、「胖的阿信都比他帥」、「臉好像比五月天阿信還腫」、「週刊這招捧殺真的厲害」。

(中時電子報)