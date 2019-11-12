距大選不到2個月，台船、台水、台灣車輛、台灣中油等國營事業董事長，赤裸裸利用國家資源，為特定候選人宣傳造勢，甚至發出動員令，要求攜家帶眷支持總統蔡英文，誇張行徑遭外界非議。立法院國民黨團今(12)日上午召開記者會，總召曾銘宗與林德福、陳宜民、陳玉珍、童惠珍等藍委，嚴厲譴責蔡政府利用國營事業資源，為特定候選人宣傳造勢，涉及違反行政中立。會後並赴監察院告發台水公司董事長魏明谷、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯、台灣國際造船公司董事長鄭文隆、台灣中油公司董事長歐嘉瑞等人，違反《公務人員行政中立法》相關法令。

總召曾銘宗表示，根據《公務人員行政中立法》第9條明文規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為。但蔡英文除了在出席「全國醫師後援會大誓師」上，公然點名榮總醫生沒到場外，蔡政府更動員國營事業以及泛公股事業單位參加選舉造勢活動，根本是利用國家資源為民進黨助選。

曾銘宗指出，遭具體檢舉的包括：台水公司董事長魏明谷，身兼蔡英文彰化縣競選總部主委，近來傳出在彰化以舉辦政策宣導名義為由，大量發放文宣品，為民進黨總統及立委候選人站台助選。台灣車輛公司董事長蔡煌瑯，公開擔任蔡英文競選辦公室海外後援會執行長，並在9月間公開為蔡英文站台助選。台船公司工會、台灣石油工會發出通知單，調查是否參加「小英後援會餐敘」，甚至還要求工會成員、幹部攜帶眷屬2至3人參加「蔡英文總統競選總部成立大會」，不克參加者甚至必須找代理人出席，行徑至為誇張。

曾銘宗強調，國營事業及泛公股事業官股董事長為蔡總統站台助選，已違反行政中立原則，應依《公務人員懲戒法》移送懲戒。國民黨團嚴厲譴責蔡政府將黑手伸進國營企業，公然動用國家資源助選，並正式向監察院告發違反《公務人員行政中立法》相關國營企業董事長，籲請監察院依法進行調查。

藍委陳玉珍痛批，蔡政府明目張膽把髒手伸進國營事業，甚至在公開場合點名榮總，儼然製造綠色恐怖、造成寒蟬效應。民進黨是否換了位置就換瞭腦袋，當初在野時如何指責執政黨動用國家資源輔選？現在為了蔡英文連任之路，竟用政治力、國家機器強迫動員，用壓迫手段脅迫人民，倘若繼續執政下去，不就更加囂張？

首席副書記長陳宜民表示，依據《國營事業法》，國營事業係政府持股50%以上之公司，政府指派的董監事「完全適用」公務人員行政中立之規定。即便政府持股降至50%以下之泛公股事業，《公務人員行政中立法施行細則》同時也規定官股董事，準用行政中立規定，同樣不能為候選人站台。現在這些國營事業單位「酬庸肥貓」」，涉嫌利用國家資源為蔡英文助選，無視國家法律，把公產當私產任意揮霍，他諷刺蔡政府，「你們吃飽了沒？」

(工商 )