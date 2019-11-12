國民黨總統參選人韓國瑜形容「蔡賴配」是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，遭到蔡英文總統反嗆「太低俗」。韓的副手張善政12日受訪回應，重點是蔡賴2人有沒有辦法溝通？2個人差太多！

《蘋果》民調顯示，親民黨主席宋楚瑜若參選有8.4％支持度，韓仍輸蔡15.6％。張善政說，民調都參考，以長期數字來看，不表態數字太高。

至於港警對人開槍，是否影響藍營選情？張善政說，他當然不樂見，希望港警在情勢容許下盡量克制，但他也不在場，所以不知用槍是否對，當然也不希望香港情勢愈演愈烈，要能解決，雖然大家都說香港事件是小英撿到槍炮，對藍營有壓力，但這個加分已經收斂了，蔡英文會加1、2分，不會加10、20分。

對於韓國瑜拋青年政策3箭「第一桶金」可貸款，前10年還利息的利率多少？張善政說，利息利率現在查一下也不高，1年幾乎不到2，當然會用政府的力量呼籲金融單位，貸款額度若做起來，也是滿高的，要有議價空間，所以不會強迫人家做賠本生意。

另外，媒體詢問，有10萬人在大陸領取居住證，是否對國安造成影響？張善政說，拿居住證是生活方便，政府要對人民有信心，難道在美國拿綠卡就不愛國嗎？不應將證件跟政治綁在一起，不要怕對岸洗腦，要對自己人有信心，不要講一些543，這樣很沒信心。

(中時 )