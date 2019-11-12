伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，若堅守2015年與世界強權達成的核子協議，伊朗明年稍晚將重新進入國際軍火市場，這將是「政治上莫大的成功」。

然而，路透社報導，雖然聯合國對伊朗實施的武器禁運將於2020年10月解除，也就是核協議生效的5年後，但鑑於近期核協議接近破裂，這條禁令是否能如期解除仍是個問號。

美國2018年退出核協議，並恢復對伊朗實施石油出口制裁，促使伊朗以違反協議中規定的核能力上限作為報復。

伊朗曾表示，如果華府取消制裁和回歸協議，就不會恢復為發展核彈鋪路的濃縮鈾提煉作業。

儘管核協議快速崩解，羅哈尼仍對挽救核協議寄予希望，且表示對伊朗而言主要的好處將是明年取消武器禁運。

根據國營電視台，羅哈尼說：「明年解除武器禁運後，我們就可以輕易買賣武器…這是這份（核子）協議最重要的影響之一。」

「藉由留在協議內，我們將能（在2020年）達成龐大的政治、防禦性和安全的目標…這將是政治上莫大的成功。」

但美國總統川普政府曾警告，解除武器禁運恐讓伊朗購買武器助長中東衝突。伊朗已在中東進行數十年的代理人戰爭。

儘管核協議分崩離析，取消武器禁運的前景似乎相當渺茫，美國可能會對聯合國安全理事會（UNSC）提出的任何決定行使否決權。

(中央社)