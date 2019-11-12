文化大學新聞系主任胡幼偉撰文分析國民黨總統參選人韓國瑜選情逾30萬字，但日前沈寂一段時間，他說，就是在思考，為什麼有人討厭蔡英文，但也還在猶豫要不要投給韓國瑜？這類選票才是要努力拉票的對象。

胡幼偉說，為什麼我們早就決定了，他們(厭蔡未決投韓者)卻還不能決定？他們到底在想什麼？還有什麼好懷疑的？還有什麼是不能確定的？

他花了很多時間在思考、推敲這個問題，以及解決這個問題的對策。

現在，他想出一套策略，希望這個策略能付諸實行，更希望這個策略能發揮作用。這是他在選前要做的最後一件大事。

胡幼偉說，已經鐵了心要投給蔡英文的人，不是要拉票的對象；討厭蔡英文，但還在猶豫要不要投給韓國瑜的人，才是現在要努力拉票的選民。這樣的人，可能是30歲以下的年輕人，也可能是社會經濟地位較高的都會區選民。

胡幼偉指，看出這一點後，在12月，韓的努力方向，就是要展現他在治國理念上的深度與廣度。這也是他要幫韓完成的任務。這個「深」與「廣」，要做到讓若干專業領域中的內行人都佩服的地步才行。他希望相關人士能通力合作，完成這項任務。

(中時 )