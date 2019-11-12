行政院長蘇貞昌今日上午至立法院備詢前接受媒體訪問。蘇貞昌表示，昨日韓國瑜接受專訪時說，民進黨蔡賴配是「武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊」，暗諷蔡、賴兩人不會齊心。蘇貞昌指出，民進黨是打破黨禁威權設立的台灣本土民主政黨，因此黨內競爭無論多激烈，結束後就是團結對外。

蘇貞昌也對近日香港街頭爆發大規模衝突發表看法。蘇貞昌說，香港警察用實彈對付抗爭反送中的老百姓，不但讓全世界看得目瞪口呆，也讓台灣人民看清楚中國所謂的「一國兩制50年不變」，是如何地變。

日前韓國瑜夫人李佳芬批評現在校園性教育課程，在教小學生「肛交」、「性高潮」等等。蘇貞昌批評，這些謠言已經流傳很久，完全是惡意抹黑。蘇貞昌指出，李佳芬身為總統參選人配偶，也是教育機構負責人，卻還如此散布謠言，非常不妥。

針對國民黨的「國政配」，蘇貞昌說，國民黨的選舉運作，他不予評論。

(中時 )