台南市共推出57項各類農特產參展，吸引目光。（台南市農業局提供／莊曜聰台南傳真）

參展買家對台南農特產品興趣很高。（台南市農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南優質農特產前進大陸，台南市政府整合9家農會、1家漁會及8家農企業、農產加工廠商，以「台南農產」為主題形象，參加從12日到14日的上海秋季國際食品展，推出57項各類產品，琳瑯滿目，希望能打響台南農產品名號，拓展大陸及國際市場通路，透過洽談及互動行銷宣傳，不錯過賺人民幣的機會。

台南市政府農業局指出，今年邁入23屆的上海秋季國際食品展，是大陸極具權威的專業性展覽，參展行業涵蓋食品、飲料、肉類、海鮮、蔬果、烘焙、咖啡、酒類及餐飲設備等相關領域，光是2018年就吸引了近12萬專業買主前來，主要來自大陸各城市，也有海外業者，是拓銷大陸內需食品市場的重要展覽平台。

農業局長李朝塘表示，以參展的農漁會為例，都是精緻化、品牌化的特色產品，如鹽水區農會的意麵、番茄果乾，將軍區農會牛蒡系列產品，柳營區農會的牛奶糖，西港區農會的黑麻油、清麻油，新市區農會的茶豆香酥、毛豆香鬆，玉井區農會的愛文芒果干，麻豆區農會的蜂蜜柚子茶、梅柚片兒、柚子篸，以及南縣區漁會的虱目魚鬆和魚脯等產品。

另外還有南瀛農產國際有限公司的土芭樂茶包、果乾系列、牛蒡切片禮盒，嘉振企業有限公司的濃縮乳清蛋白、芝麻胜肽果蔬醱酵液，蜜田本舖的蜂蜜火龍果綜合果汁、火龍果乾等，種類眾多。

台南市政府歷年積極扶植台南農會及農企業參與國際性展覽，除了穩固大陸市場，今年更積極至加拿大、新加坡、日本等地拓展海外新市場，這也是在市長黃偉哲指示下，台南首次透過整合形式於大型國際性展覽亮相，充分展現台南農產多元精緻樣貌、提高農產貿易經濟實力。

(中時 )