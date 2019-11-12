免疫療法是癌癥治療的趨勢，但產生的副作用卻會令人感到痛苦。50多歲的阿花（化名），接受治療後，就因皮膚搔癢而睡不著，枕頭、床單都血跡斑斑，皮膚副作用嚴重。然而，長庚醫院近期的研究發現，免疫治療過程中產生皮膚副作用者，存活期比其他患者多出42個月。

在免疫療法的過程中，約有3成患者會出現皮膚副作用，包括搔癢、紅疹、斑丘疹等。林口長庚醫院皮膚部與藥物過敏中心主任鐘文宏表示，一般的皮膚藥物過敏約在治療1周至1個月內就會產生副作用，但免疫治療產生的皮膚副作用卻可能延至2、3個月，甚至1年後才產生。

為瞭解皮膚副作用與癌癥存活期的關係，林口長庚醫院與美國史隆．凱特琳癌癥中心合作，以285名產生皮膚副作用的患者、1698名沒有副作用者為對照組的研究發現，發生皮膚副作用者，癌癥的整體存活期為62個月；未發生皮膚副作用的患者，整體存活期則是20個月。產生副作用的患者，癌癥的整體存活期多出了42個月。

林口長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮表示，淋巴結及周邊組織都設有免疫檢查點，提醒免疫細胞不去攻擊自己的組織（包含癌細胞），而免疫治療則是透過免疫檢查點抑制劑，刺激免疫細胞攻擊自身的癌細胞，進而達到治療效果。皮膚產生副作用者，免疫系統活化程度高，在攻擊癌細胞的過程，也不小心攻擊了自己的皮膚。

吳吉妮表示，不同的免疫檢查點抑制劑可能導致不同的皮膚副作用，例如類天皰瘡副作用，大多發生於使用anti-PD-1／PD-L1類藥物的癌癥患者；紅色斑丘疹則較常發生於使用anti-CTLA4類藥物的癌癥患者身上。

該研究結果已在今年10月發表於頂尖癌癥領域期刊《美國臨床腫瘤學雜誌》。吳吉妮提醒患者，出現皮膚副作用時，可透過類固醇、神經抑制劑等方式改善。治療副作用不會影響免疫療法的效果，更可提升患者持續抗癌的意願。她同時表示，沒有副作用不代表沒有治療效果，患者進行免疫治療時時切勿灰心。

(中時 )