國民黨總統參選人韓國瑜的7200萬元南港豪宅議題持續延燒，有民調顯示有46.3％選民認為有影響韓國瑜庶民形象破滅。韓的副手張善政12日受訪坦言，韓市長盡量要把事實講清楚，韓11日也有說會公布全不房屋買賣資訊，信者恆信、不信者恆不信。

針對《蘋果》民調顯示有46.3％選民認為，豪宅案影響致韓國瑜庶民形象破滅。張善政表示，韓市長應盡量把事實講清楚，韓11日有說，過去有相關房子的買賣都要公開，現在台肥應該出來講，當年陳情在哪，應該是要很清楚，這事「信者恆信、不信者恆不信」，綠營繼續抹黑，當然有一定效果，但大家都要把這背景資料看清楚，要有自己判斷，別被綠營抹黑帶著風向走，不然自己的腦袋就沒用。

至於韓何時公布房產？張善政僅說，這是韓國瑜自己私人的事，他沒權力干涉；話鋒一轉，張也反酸，若我們回去打總統府裡那位（指蔡英文）的房地產資訊呢？但韓國瑜有說希望打有格調的選舉，所以不會跟綠營同流合汙。

(中時 )