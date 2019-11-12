1名加拿大籍男子直接將30大包市價值上億元的大麻花放在行李箱中企圖闖關，被關務署台北關關員及航警局員警當場攔截。（陳麒全攝）

1名加拿大籍男子直接將30大包市價值上億元的大麻花放在行李箱中企圖闖關，被關務署台北關關員及航警局員警當場攔截。（陳麒全攝）

1名加拿大籍男子直接將30大包市價值上億元的大麻花放在行李箱中企圖闖關，被關務署台北關關員及航警局員警當場攔截。（陳麒全攝）

1名加拿大籍男子直接將30大包市價值上億元的大麻花放在行李箱中企圖闖關，被關務署台北關關員及航警局員警當場攔截。（陳麒全攝）

加拿大上個月18日才宣布大麻合法化，日前就有1名加拿大籍男子直接將30大包市價值上億元的大麻花放在行李箱中企圖闖關，被關務署台北關關員及航警局員警當場攔截，調查後移送桃園地檢署偵辦，深入追查幕後毒梟。

由於加拿大在10月18日才宣布大麻合法化，緝毒單位也全面通報各單位，加強查察這條運毒新管道，截毒於關口。上個月30日清晨5時，海關及航警安檢人員在桃園機場第2航廈執行X光儀儉勤務，發現2件從加拿大多倫多運抵的托運行李中，箱內呈現的影像可疑，隨即將二件行李箱掛牌注檢。

等到1名加拿大籍非裔男子在行李轉盤上提取行李，在其通過海關檢查台時，關員當場攔下並開箱檢查，一開箱後關員也當場傻眼，因為行李箱內除了少部分衣物外，就毫無掩飾或偽裝的塞滿整整30大包真空包裝物品，總重3萬1629公克，採樣檢驗確認為2級毒品大麻花。

目前大麻在國內市價每公克約1500元至2000元，大麻花的效果比大麻高3至5倍，價格也高出3至5倍。估算這批大麻國內市價約值8000萬元至1億2000萬元之間。該名加籍男子也在航警局調查偵訊後，依涉嫌違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦，同時報請桃園地檢署檢察官李承陶指揮偵辦，深入追查幕後毒梟。

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(中時 )