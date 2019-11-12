國民黨總統參選人韓國瑜太太李佳芬批評國小性教育不當，遭教育部、閣揆蘇貞昌回擊課本沒有出現「小三教肛交、小六教性高潮」等內容，韓辦發言人葉元之今天解釋，李佳芬指老師在教學內容出現特殊性行為用語，請蘇揆google一下就可看到家長反應，批政府沒有把關，當反對黨點出問題就胡亂抹黑，此舉對教育發展沒有意義。

李佳芬昨天出席屏東婦女志工後援會成立大會，致詞露骨指有家長反映「小三教肛交、小六教性高潮」，雖不在課綱內，但「學校教小朋友這些內容做什麼？」教育部長潘文忠昨晚召開記者會，抨擊網路流傳對性平的假訊息。

行政院長蘇貞昌上午受訪批評李佳芬散播謠言非常不當，韓國瑜競辦發言人葉元之表示，李的意思是有些老師在教學內容有出現特殊性行為用語，反嗆蘇揆只要google一下，就可看到很多家長的反映這件事情。

葉元之說，蘇揆說謠言傳播很久，翻開課本就知道完全是惡意抹黑，代表蘇揆認為性平教育出現在課本不妥，然而課堂上怎麼可以出現，代表政府沒有把關，李佳芬只是點出問題，既然執政黨覺得不妥，大家一起解決問題，而不是胡亂抹黑指控，對教育發展沒有意義。

韓國瑜形容「蔡賴配」為「武大郎與潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，葉元之說明，這就是貌合神離的意思，呼籲賴清德應先講清楚初選對蔡英文的指控，行政院歷經賴下蘇上後，得到民心的話不就表示賴內閣做得不好，這些都需說明，否則蔡賴配就是利益算計的結果。

「國政配」成形後，韓陣營正緊密籌備副手張善政的訪美行，預計12月啟程，葉元之說，目前都在規劃中，時程、地點都未確定，張善政與李佳芬將分進合擊，張有國際經驗在政界扮演重要角色，李則積極與僑胞互動。

(中時 )