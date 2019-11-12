雙十一香港人發起「三罷」反送中示威行動，港警再度朝示威者開槍，導致一名21歲學生腹部中彈，目前命危。針對又有學生中彈，有大陸網友拍手叫好，甚至在微博留下興奮言論，要港警「把這些垃圾殺光」。

昨（11）日香港反送中示威行動再度擦槍走火，港警在西灣河站外朝抗議人士開了3槍實彈，導致一名21歲周姓學生腹部中彈，送醫後緊急切除右腎及部分肝臟，目前命危，這是反送中示威行動開展以來，港警第3度向抗議人士開槍。

港警對民眾開槍再度引發各國譁然，不過香港《南華早報》報導，部分大陸網民的反應是拍手叫好，警察開槍的畫面在微博上廣為流傳，有博主發文表示，「支持港警開槍！清除這些香港蟑螂！」

也有網民回應看了影片心情很好，呼籲警察「把他們全殺掉」，稱抗爭者是「社會的垃圾及毒瘤」。另外也有激進網民留言建議警察朝示威民眾頭部開槍。

不只網民厲聲譴責抗議民眾的示威行動，大陸官媒也一面倒地支持港警開槍。《北京日報》的官方微博「長安街知事」指出，「在警員開槍並制服暴徒後，有在場市民直接鼓掌撐警員」，內文指，「民眾的反應，也直接證明了警員開槍不僅合法合理，更符合民眾意願。」

《環球時報》總編輯胡錫進更在微博重申「支持這名港警開槍擊倒圍攻他的暴徒」，呼籲港警不要感到孤單，因為背後有「武警部隊和解放軍駐港部隊」，「必要時他們隨時可以按照基本法規定進入香港直接增援你們。」該則貼文貼出後6小時內就獲得超過26,000個按讚數。

《南華早報》評論，從大陸網友的反應來看，顯示大陸與香港之間的分歧已愈來愈深，民眾對香港的情緒已從原先的同情轉變為怨恨，尤其大陸官媒持續將這起行動描述為「西方策劃的分裂主義運動」，媒體上不斷放送示威民眾砸爛陸資企業辦公室、營業所的畫面及影片，另外上個月一名香港摩根大通陸籍員工午休時間無端被騷擾、最後遭黑衣人爆打的消息傳出，也加深大陸民眾的不滿情緒。

(中時電子報)