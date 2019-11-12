國道一號林口交流道附近一處回收場今晨發生大火，火勢延燒逾8小時，造成當地空氣嚴重汙染，對此環保署證實，今晨2點至6點間確實在大園及觀音地區測得不尋常汙染，初步判定是受到林口大火影響。

環保署監資處處長張順欽表示，由於起火點位於林口監測站上風處，加上今天吹東風，因此林口監測站的細懸浮微粒（PM2.5）數值變化不大，不過位於西側的大園監測站在今晨發現不尋常汙染現象，影響時間自清晨2點起開始飆升，4點PM2.5來到最高峰的212，雖然目前狀況已有緩和，但大園地區的空氣品質指標（AQI）仍然高達120，對敏感族群不健康。

至於觀音工業區的汙染物，根據空氣品質監測網資料指出，觀音工業區的PM2.5同樣從清晨2點起開始飆升，4點達到高峰的56，現在狀況已有緩和，約在30左右徘徊，而據多家媒體指出，林口當地火勢在今晨3點15分時獲得控制，但由於現場許多易燃物，因此還在延燒，起火原因仍有待火勢撲滅後調查。

(中時 )