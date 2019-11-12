◎不選了！王金平宣布退出2020大選

一直堅稱參選總統，但也表示隨因緣走的前立法院長王金平，上午臨時開記者會表示，很遺憾最後沒取得參選的機會，但是會繼續服務台灣人民。

◎肯定國政配 侯友宜給祝福

面對國民黨總統參選人韓國瑜昨天公布副手確定由前行政院長張善政擔任，侯友宜上午10時許至林口區受訪，他表示昨天有打電話給韓國瑜祝福，主要是和韓說，張善政和他是「十大青年獎章」的同期獲獎人、是很優秀很棒的人，並表示和張認識很久，未來大家一起打拼，「我們隨時都可以見面，新北市都歡迎你來。」

◎被爆淪第三者 學姊臨時請假避鋒頭

北市府副發言人黃瀞瑩11日傳出與東森新聞台劉姓男記者熱戀，被周刊拍到2人到宜蘭幽會，據了解，黃瀞瑩今早依舊到市府上班，還參加市長室會議，但緋聞話題延燒，黃臨時請假避鋒頭。

◎米砂墮胎惹議 孫安佐完美正宮曝光

網紅米砂(Misa)因跟孫安佐合作拍片而傳出緋聞，大方表示確實跟孫安佐有過肉體關係，之後又認了做過人工流產，並表示以受孕時間回推「只有和孫安佐發生關係過」，但因男方交了女友又表示不想留孩子，因此選擇墮胎，此事引發一連串波瀾，米砂事後不敵輿論壓力宣布引退，也讓人相當心疼，而對於孫安佐的未來走向，外界都相當好奇，知名命理學家小孟老師直言孫安佐不會因此事覆滅，運勢反倒大旺，且曝光了他的真命天女非圈內人，意味米砂跟現任女友阿乃都出局。

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(中時電子報)